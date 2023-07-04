Знаменитости 04 июля 2023, 19:14 Дмитрий Певцов объяснил причину ухода из «Ленкома» тем, что театр перестал быть его домом после смерти Марка Захарова

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Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов впервые прокомментировал причину своего ухода из театра «Ленком». Об этом сообщил News.ru.

Певцов заявил, что того театра, который был для него, как родной дом, не стало сразу после смерти его художественного руководителя Марка Захарова в 2019 году. И именно эта причина, а не то, что актер пошел в политику, повлияла на его решение.

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«Тот „Ленком“, который был моим домом 30 лет, прекратил свое существование почти сразу со смертью Марка Захарова. Сейчас это другой театр. Не тот, который был моим домом. И я очень рад, что я сейчас не там», — сказал Дмитрий Певцов.

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