Знаменитости 05 апреля 2023, 13:33 Дмитрий Назаров получил штраф за дискредитацию российской армии Актер Дмитрий Назаров получил штраф на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России кинопоск

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Тверской суд Москвы постановил выписать штраф актеру Дмитрию Назарову на 50 тысяч рублей и признать его виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщил ТАСС.

Речь идет об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

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«Назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Ранее звезда сериала «Кухня» выразил мнение, что россияне поверят всему, что им скажут по телевизору. Член Общественной палаты, депутат Госдумы Султан Хамзаев сказал в беседе с «360», что такое заявление актера можно назвать критиканством.

Дмитрия Назарова и его жену в начале года уволили из МХТ имени Чехова. Причиной такому решению стали негативные высказывания артистов на тему российской спецоперации на Украине.