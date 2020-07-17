Дмитрий Нагиев признался, что из-за работы забыл о реальной жизни

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев признался, что из-за постоянной работы стал забывать о прелестях реальной жизни. Так, в начале августа состоится премьера сериала с его участием «Любовь в нерабочие недели», а позже выйдет шоу «Нагиев на карантине».

По сюжету нового шоу, мужчина попадает в необычные для себя условия. Он перестраивает график, несмотря на то что последние десять лет работал круглыми сутками. Из-за коронавируса ведущий выпадает из привычного ритма и оказывается наедине со своими переживаниями. Актер занимается домашними делами. Он поливает комнатные растения, сажает картошку и готовит.

Персонаж Нагиева очень устает от пребывания в квартире и переодевается в курьера, чтобы попасть на закрытый корпоратив. По словам Нагиева, играть такую роль было тяжело, информирует сайт «Дни.ру».

«Я вдруг понял, что в последнее время крутился как белка в колесе и стал забывать о самой жизни. А она гораздо интереснее и красочнее всего, что я делаю в кадре», — заявил артист.

Он подчеркнул, что изменил свои взгляды на жизнь после участия в съемках сериала. В настоящий момент Нагиев все чаще отказывается от различных мероприятий, чтобы побыть дома либо просто погулять.