Дмитрий Маликов задумался о завершении карьеры

Пятидесятилетний певец больше не хочет выступать на сцене. По его мнению, поп-музыка — удел молодых, поэтому старшее поколение должно уступить свое место на сцене молодым артистам.

«Лично я нашел свое счастье и в детях, и в инструментальной музыке, и в фортепиано. Дети растут, и сегодняшние 20-тилетние будут слушать своих сверстников, даже если эта музыка не нравится их родителям», — считает Маликов.

Он понимает, что смена поколений в этой сфере неизбежна.

Музыкальная индустрия пострадала от пандемии сильнее, чем все другие, считает певец. Известные артисты обладают довольно высоким запасом прочности. Однако для многих талантливых, но менее востребованных музыкантов и коллективов наступили непростые времена.

«Надо понимать, что те, кто просит помощи от лица артистов, просят в основном не за себя, а за своих музыкантов, за коллег», — пояснил Маликов.

С начала пандемии доходы Маликова упали на 80%. До прихода коронавируса артист получал 15-20 тысяч евро за вечер, написал inforeactor.