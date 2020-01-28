Дмитрий Маликов выказал желание поработать с Андреем Звягинцевым

По словам Маликова, он хотел бы попробовать себя не только в качестве актера, но и как автора музыки к фильму. При этом он заметил, что музыке должно быть отдано приличное место в картине. По его мнению, она не должна быть сопровождающим фоном, как это принято делать сейчас. Артист напомнил, что у него есть опыт работы как в кино, так и в театре.

«Экономика сегодня» уточнила, что в начале 90-х Маликов сыграл в фильме «Увидеть Париж и умереть». Кроме того, с 2016 года он выступает с образовательным спектаклем «Перевернуть игру».