Дмитрий Маликов: однообразие на самоизоляции отупляет

На странице Маликова в Twitter появилась необычная картинка, на которой написано «Нас тупило утро». Публикацию певец подписал: «И так каждый день».

Подписчики сразу поняли, что это не безграмотный пост, а интересный ход. Они догадались, что пробел в записи не лишний. В комментариях пользователи согласились со знаменитостью и тоже пожаловались на однообразие своей жизни в период всеобщей самоизоляции: «Каждый день — день сурка. Петля какая-то» и «Нас тупили утро, день, вечер».

Некоторые фанаты решили поддержать Маликова.

«Звучит как отбывание срока. В самоизоляции. Отличного дня, Дмитрий! Держитесь и берегите себя!», «Хорошо, что наступило и нас тупило! У кого-то этого утра уже никогда не будет», — заметили поклонники композитора.

Остальные пользователи пояснили, что их однообразные дни разбавляют работа и домашние тренировки.