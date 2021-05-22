Дмитрий Колдун предсказал исход Евровидения-2021

Многие страны отправили на Евровидение участников с грустными и депрессивными песнями, которые несут в себе манифест, протест или заявление какой-то позиции. В конкурсе победит Франция, потому что она выбрала самую адекватную по смыслу композицию для участия.

Такой прогноз в беседе с «360» сделал музыкант, композитор Дмитрий Колдун.

«Мой музыкальный вкус мне подсказывает, что победа сегодня будет у Франции. Не знаю почему. Все-таки все песни довольно-таки с депрессивными текстами, они очень грустные. Либо это протест, либо это манифест, либо заявление какой-то определенной позиции. В этом плане Франция, наверное, самую адекватную песню по смыслу выставляет на конкурс», — отметил он.

Колдун добавил, что будет голосовать именно за Францию. При этом он уточнил, что станет активно болеть за Молдавию, которую представляют Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко, а также за Manizhа. Однако музыкант не верит, что участница от России может попасть в тройку лидеров.

«Я думаю, что будет хорошо, если Manizhа попадет в десятку», — подчеркнул Колдун.

Ранее Manizhа рассказала о своем настрое перед финалом Евровидения, который состоится 22 мая, в 22:00 по московскому времени. Певица отметила, что хочет максимально насладиться этим днем от начала до конца, потому что она это заслужила.