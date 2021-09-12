Дмитрий Киселев рассказал о «щадящем» течении ковида

Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев, которого положили в больницу с ковидом, рассказал, что его болезнь протекает по «щадящему пути», хотя у него сильное поражение легких. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Телеведущий отметил, что вакцинировался дважды. Он уверен — если бы не прививка, то лежал бы сейчас в реанимации на животе, и неизвестно еще, с какими шансами на выздоровление.

«У меня довольно обширное поражение легких, тем не менее, благодаря прививке и ревакцинации, сценарий моей болезни идет по щадящему пути», — сообщил Киселев.

Он рассказал, что когда признался медикам, что чувствует себя, как в санатории, то заведующая отделением поправила его, сказав, что он летит с ними в самолете, и если попробует выпасть из него, то ему станет хуже.

Киселев ранее сообщил, что из-за госпитализации впервые вынужден пропустить эфир по болезни. Программу «Вести недели» сегодня вместо него будет вести Игорь Кожевин, но Киселев пообещал появиться в эфире и поприветствовать зрителей из больничной палаты.

Ранее СМИ сообщали, что у Киселева поражено до 50% легких. Телеведущего госпитализировали в начале недели.