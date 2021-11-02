Умер актер из сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий

В Москве скончался актер Дмитрий Гуменецкий, известный по роли Шмидта в сериале «Бригада». Несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием, последние дни артист провел в хосписе.

О смерти актера «Пятому каналу» сообщил информированный источник. Дмитрий Гуменецкий умер вскоре после того, как его выпустили из колонии в рамках условно-досрочного освобождения.

Известный по фильму «Бригада» актер отбывал наказание в Рязанской области. Его осудили по делу о запрещенных веществах. По некоторым данным, у него нашли 280 кг наркотического концентрата, из которого можно было изготовить десятки тонн наркотика. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. В местах лишения свободы он провел только шесть из них. В апреле текущего года освободился по УДО из-за проблем со здоровьем.

По данным источника, актер умер еще 29 октября, но только сейчас стало известно о его смерти. Артист также известен российскому зрителю по фильмам «Магнитные бури» и «Бумер».