Дмитрий Дюжев рассказал, как чуть не ушел в монастырь

Актер Дмитрий Дюжев в эфире программы «Судьба человека» рассказал, как чуть было не ушел в монастырь. Мысли об этом посещали его после трагической потери почти всех членов семьи, написала «Экономика сегодня».

В юности актеру пришлось пережить ужасную трагедию — один за другим умерли члены его семьи. Сначала от лейкемии скончалась младшая сестра Анастасия. ей было 12 лет. Отец, не вынесший ее смерти, покончил с собой. Через год после этого умерла мать.

Актер рассказал, что после этого смерть пророчили и ему самому. И у актера появлялись мысли уйти в монастырь, чтобы отмолить грех отца.

«На меня люди глядели и говорили, мол, скоро и за тобой придет смерть, надо беречь себя и готовиться. Это было для меня знаком, я считал, что надо многое успеть. Я хотел спасти душу папы, ездил по монастырям, встретил монаха, который сложил мне молитву под отца», — сказал Дюжев.

Но вскоре мысли о монастыре покинули актера, а в 2008 году Дмитрий Дюжев завел собственную семью, но верующим человеком остался на всю жизнь.