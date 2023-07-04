Знаменитости 04 июля 2023, 16:31 Дмитрий Дибров рассказал, что не смотрит «Кто хочет стать миллионером» с новой ведущей

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Ведущий Дмитрий Дибров покинул шоу «Кто хочет стать миллионером» несколько месяцев назад и больше его не смотрит. Об он рассказал сайту kp.ru.

Однако причина не в том, что Дмитрию Диброву не нравится его замена, Юля Караулова. Просто у телеведущего нет времени смотреть телевизор. Поэтому он не следит и за другими программами и шоу и полностью сосредоточен на собственных проектах.

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«Ну, а что же я буду их смотреть? У меня просто нет времени телевизор смотреть. Я не только Юлю Караулову не смотрю, я и другие программы не смотрю, мне некогда», — сказал Дибров.

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