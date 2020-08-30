Дмитрий Дибров раскрыл размер своей пенсии

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что получает пенсию в размере 33 тысяч рублей. Он уверен, что это справедливая сумма.

«Я стал пенсионером на этой неделе», — заявил Дибров. Его слова приводит портал Ura.ru.

Телеведущий добавил, что в его трудовой книжке нет перерывов в стаже. Поэтому такая сумма пособия вполне справедлива.

Ранее стало известно, что Дмитрий Дибров перенес микроинсульт. В феврале текущего года телеведущего госпитализировали прямо из кинотеатра «Октябрь» — он потерял сознание, сообщает «Царьград». Медики подозревали, что это приступ эпилепсии. Однако позднее диагноз не подтвердился.

Директор телеведущего Табриз Шахиди заявил, что после перенесенного Дибров чувствует себя хорошо. Он пообещал бросить курить Елене Малышевой, которая навещала его в больнице.

Медики больницы также предупредили Диброва, что ему нужно бросать курить. Иначе он может снова попасть в больницу с тем же диагнозом. Теперь телеведущий каждый день измеряет давление, а кроме того, бросил пить алкогольные напитки.