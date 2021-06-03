Дмитрий Астрахан рассказал о смерти первого сына

Режиссер Дмитрий Астрахан рассказал о смерти своего первого сына, который прожил всего 40 дней, написало ИА NationNews.

На программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» Дмитрий Астрахан рассказал о трагедии, которая произошла в его семье: его первый сын умер из-за врожденного порока сердца, прожив всего 40 дней. Режиссеру тогда был 31 год.

«Это тяжелые переживания для любого человека. Это жизнь, драма. Это наш крест. Каждый из нас несет тяжелую драму. У каждого человека, я уверен, она есть», — сказал режиссер.