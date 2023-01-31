Эксклюзив 31 января 2023, 23:48 «Для них Бали приоритетнее, чем память дедов». Блогер Лиля Абрамова — об уехавших из России звездах Блогер Лиля Абрамова сочла хайпом ради денег высказывания уехавших из России звезд Телеканал «360»

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Блогер Лилия Абрамова (известная также как Татарка FM) рассказала в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой, как уехавшие из России звезды хайпятся на спецоперации ради денег.

«Я понимаю, почему это происходит. Я наблюдала за (популярными людьми, которые сейчас высказываются против России — прим. ред.) еще до начала СВО. Я смотрела, как они себя ведут, как они желают задержаться хоть на каком-то топе, хоть как-то быть где-то на поверхности», — рассказала Абрамова.

Она вспомнила, как эти звезды приходили на праздники к Моргенштерну*, и уже тогда Абрамова понимала, что это делалось ради хайпа.

«Это медиапроституция. Люди выбрали для себя желание отдыхать на Бали <…> для них это приоритетнее, чем память дедов», — сказала блогер.

* — внесен в список физлиц-иноагентов