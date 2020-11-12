Хью Джекман и Райан Рейнольдс снова устроили «вражду». Но это для благотворительности

Актеры Хью Джекман и Райан Рейнольдс записали совместное видео, где в очередной раз повздорили. Но они не просто продолжили тему ссоры, а предложили пользователям встать на сторону одного из них и поучаствовать в благотворительности.

Ролик с названием «Прощение» («Forgiveness») актеры опубликовали на YouTube-канале Рейнольдса. Мужчины появляются в кадре на фоне камина и рождественских украшений. Они заявляют, что праздники — время для прощения. Джекман и Рейнольдс признаются, что им тоже есть за что извиниться друг перед другом. После этих слов показываются эпизоды, когда актеры всячески враждовали. Рейнольдс извинился перед Джекманом за то, что выставил его монстром.

«Все, не считая Райана, простите меня, что ввязался в общение с человеком такого уровня эмоциональной зрелости», — продолжил Джекман.

В итоге весь доброжелательный настрой заканчивается фразой, что «прощение отстой». Актеры предложили подписчикам выбрать одного из них по благотворительной организации. Если поддержат Джекмана, то помощь получит некоммерческая организация Laughing Man Coffee. Она выступает за права фермеров, которые выращивают кофе. В случае с Рейнольдсо речь идет о фонда Sick Kids Foundation, помогающем больным детям и их родителям.

Актеры развязали шуточную войну еще несколько лет назад. Рейнольдс играет в фильмах Дэдпула, а Джекман — Росомаху. В 2019 году мужчины заключили временное перемирие из-за участия в рекламной кампании предприятия Джекмана.