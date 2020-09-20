20 сентября 2020, 20:25
«Длиннокот» из мемов умер в Японии
Ставшие героями мемов коты всегда были любимцами пользователей Сети. Но жизнь животных непродолжительна. Сегодня интернет скорбит по уходу «длиннокота». Герой одного из самых милых мемов интернета умер в возрасте 18 лет. Об этом сообщило издание The Stand News.
Настоящее имя кота Нобико. Его знаменитая фотография, где его держат на руках, легла в основы многих мемов в начале 2000-х.
Снимок разошелся через доски 2chan и стал настоящим хитом. В Японии даже выпустили полотенца в виде удлиненного тела белого кота. Во всем мире «длиннокот» известен как Longcat. Его растягивали до космоса, использовали в качестве показателя среди самых высоких зданий даже отправляли бороться с Годзиллой.
В Twitter пользователи прощаются с «длиннокотом» и вспоминают его лучшие мемы.
Владелица Нобико рассказала, что коту стало совсем плохо рано утром. Когда она привезла его к ветеринару, ей сказали, что животное уже не спасти. В ближайшее время Нобико похоронят.