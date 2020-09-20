«Длиннокот» из мемов умер в Японии

Настоящее имя кота Нобико. Его знаменитая фотография, где его держат на руках, легла в основы многих мемов в начале 2000-х.

Источник фото: Lurkmore.to

Снимок разошелся через доски 2chan и стал настоящим хитом. В Японии даже выпустили полотенца в виде удлиненного тела белого кота. Во всем мире «длиннокот» известен как Longcat. Его растягивали до космоса, использовали в качестве показателя среди самых высоких зданий даже отправляли бороться с Годзиллой.

В Twitter пользователи прощаются с «длиннокотом» и вспоминают его лучшие мемы.

Владелица Нобико рассказала, что коту стало совсем плохо рано утром. Когда она привезла его к ветеринару, ей сказали, что животное уже не спасти. В ближайшее время Нобико похоронят.