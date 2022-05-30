Дюжев рассказал о роли Петра I в сериале «Тобол»

Исторический сериал «Тобол» выходит на Первом канале 30 мая. Актеру Дмитрию Дюжеву в нем досталась роль императора Петра I. В интервью teleprogramma.pro он рассказал о подготовке к этой роли.

Играть такую крупную историческую фигуру, как Петр, по словам Дюжева — большая ответственность.

«Я изначально понимал, что иду на большой риск, риск осуждения, риск сравнения. Наверное, любого россиянина можно спросить, как выглядел Петр Первый, как он говорил и как он ходил, и каждый ответит. <…> Но если об этом думать, то можно вообще ничего в жизни не сделать. Я основывался на полном понимании того, что я делаю, кто мне советует, и по большому счету, я инструмент в руках режиссера», — сказал актер.

О Петре довольно многое известно: что он был вспыльчивым человеком, очень эмоциональным, историки даже могут предположить, какой была мимика императора. По словам Дюжева, работая над ролью, он чувствовал себя психоаналитиком.

«Я очень рад, что мне предоставилась возможность сыграть настоящего человека с невероятно интересной судьбой, харизмой, медицинской картой, психофизическим состоянием и здоровьем. Я себя представляю в работе над ролью психоаналитиком. Для меня клиент — это моя роль», — поделился он.