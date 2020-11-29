Раскрыты подробности смерти клавишника группы «Дюна» Апухтина

Клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин ушел из жизни в возрасте 58 лет. Музыкант скончался скоропостижно — прямо во время прогулки на улице. Об этом рассказал его друг и коллега Виктор Рыбин.

«Это скоропостижная кончина. Сердце, давление. Мы точно даже ничего не знаем, нам не сообщили еще судмедэксперты, потому что он скоропостижно скончался на улице — во время прогулки просто», — привело слова Рыбина издание StarHit.

По словам музыканта, Апухтин очень переживал из-за отмены выступлений, которые не состоялись в связи с ограничительными мерами. При этом он опроверг информацию о том, что клавишник скончался из-за коронавируса.

«Часть группы „Дюна“ ушла из жизни. И восполнить мы ее уже не сможем никак, ничем, к сожалению. Мы же написали „друг“, „брат“, а какие еще слова, никакие боль не смогут унять», — поделился Рыбин.

Он добавил, что Апухтин был с ним с самого начала появления музыкальной группы.

О смерти Андрея Апухтина в ночь на 28 ноября сообщила певица Наталья Сенчукова. Она назвала потерю невосполнимой. Апухтин выступал в группе «Дюна» на протяжении 30 лет.