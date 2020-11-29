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    29 ноября 2020, 18:25

    Раскрыты подробности смерти клавишника группы «Дюна» Апухтина

    Дарья Бунякова

    Клавишник группы «Дюна» Андрей Апухтин ушел из жизни в возрасте 58 лет. Музыкант скончался скоропостижно — прямо во время прогулки на улице. Об этом рассказал его друг и коллега Виктор Рыбин.
    Раскрыты подробности смерти клавишника группы «Дюна» Апухтина

    «Это скоропостижная кончина. Сердце, давление. Мы точно даже ничего не знаем, нам не сообщили еще судмедэксперты, потому что он скоропостижно скончался на улице — во время прогулки просто», — привело слова Рыбина издание StarHit.

    По словам музыканта, Апухтин очень переживал из-за отмены выступлений, которые не состоялись в связи с ограничительными мерами. При этом он опроверг информацию о том, что клавишник скончался из-за коронавируса.

    «Часть группы „Дюна“ ушла из жизни. И восполнить мы ее уже не сможем никак, ничем, к сожалению. Мы же написали „друг“, „брат“, а какие еще слова, никакие боль не смогут унять», — поделился Рыбин.

    Он добавил, что Апухтин был с ним с самого начала появления музыкальной группы.

    О смерти Андрея Апухтина в ночь на 28 ноября сообщила певица Наталья Сенчукова. Она назвала потерю невосполнимой. Апухтин выступал в группе «Дюна» на протяжении 30 лет.