Дятлов рассказал о своем участии в самодеятельности во время службы в армии

По данным портала «Экономика сегодня», когда Дятлов попал в армию, он отлично рисовал, пел и играл на разных музыкальных инструментах. Но там ему быстро сообщили, что у них не творческий кружок.

Чуть позже будущему актеру удалось занять место художника и рисовать стенгазеты. В процессе службы генерал дал Дятлову сложное задание: нарисовать карту с высоты птичьего полета с точным расположением войск.

Дятлов не смог его выполнить, и за это его назвали «бездарем».