    20 февраля 2020, 18:20

    Дятлов рассказал о своем участии в самодеятельности во время службы в армии

    Дарья Морозова

    Актер Евгений Дятлов рассказал о своей службе в армии и творческой реализации. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По данным портала «Экономика сегодня», когда Дятлов попал в армию, он отлично рисовал, пел и играл на разных музыкальных инструментах. Но там ему быстро сообщили, что у них не творческий кружок.

    Чуть позже будущему актеру удалось занять место художника и рисовать стенгазеты. В процессе службы генерал дал Дятлову сложное задание: нарисовать карту с высоты птичьего полета с точным расположением войск.

    Дятлов не смог его выполнить, и за это его назвали «бездарем».