20 февраля 2020, 18:20
Дятлов рассказал о своем участии в самодеятельности во время службы в армии
Актер Евгений Дятлов рассказал о своей службе в армии и творческой реализации. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным портала «Экономика сегодня», когда Дятлов попал в армию, он отлично рисовал, пел и играл на разных музыкальных инструментах. Но там ему быстро сообщили, что у них не творческий кружок.
Чуть позже будущему актеру удалось занять место художника и рисовать стенгазеты. В процессе службы генерал дал Дятлову сложное задание: нарисовать карту с высоты птичьего полета с точным расположением войск.
Дятлов не смог его выполнить, и за это его назвали «бездарем».