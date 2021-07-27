Дядю клипмейкера Little Big посадили на два года за обман дольщиков

Бывшего челябинского депутата Андрея Пязока, чья племянница Алина Пязок снимает клипы для Little Big, приговорили к двум годам колонии-поселения по делу об обмане дольщиков. Об этом сообщили на сайте регионального СК.

Пязок, учредивший строительную компанию «Речелстрой», а также ее бывший гендиректор Сергей Вегельман обвинялись в обмане дольщиков на общую сумму, превышающую 617 миллионов рублей. Эти средства они получили от участников долевого строительства, но направили на другие цели. Впоследствии они так и не достроили дома в микрорайоне Lake City и люди остались без квартир.

Пязока приговорили к двум годам, а Вегельман получил 1,5 года колонии. Также было арестовано имущество на сумму более 54 миллионов рублей. В рамках расследования СК возместили ущерб на сумму свыше 197 миллионов рублей.

Telegram-канал «112» сообщил, что экс-депутат является дядей продюсера и клипмейкера группы Little Big Алины Пязок.

Компания «Речелстрой» в период с 2014 по 2017 год привлекла более 2,5 миллиарда рублей от дольщиков. Должны были построить 19 домов. Более 1,5 тысячи челябинцев так и не дождались своих квартир.