Дядя выступил против завершения карьеры Нурмагомедова

Дядя чемпиона UFC в легком весе Нурмагомед Нурмагомедов заявил, что он категорически против завершения профессиональной спортивной карьеры своего племянника. Родственник уверен, что Хабиб Нурмагомедов способен провести еще один бой.

«Я был против завершения карьеры Хабиба в это время. Я единственный человек, который был против его решения, но Хабиб — самостоятельный человек, он принимает решения сам. Я и сейчас против. Хабиб еще может драться», — рассказал дядя сайту Sport24.

Нурмагомедов отметил, что в данной ситуации он мыслит как профессиональный спортсмен и бывший тренер. Поэтому он хочет, чтобы 32-летний спортсмен вышел в октагон еще раз. Но при этом добавил, что сам боец и его мать думают иначе.

В среду глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт тоже высказался на тему возвращения Хабиба Нурмагомедова в спорт. Он считает, что тот должен вернуться за 30-й победой, как и планировал когда-то. Более того, президент UFC уверен в том, что он снова будет драться. Однако Уайт добавил, что не торопит спортсмена с решением.