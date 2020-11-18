Дядя выступил против завершения карьеры Нурмагомедова
«Я был против завершения карьеры Хабиба в это время. Я единственный человек, который был против его решения, но Хабиб — самостоятельный человек, он принимает решения сам. Я и сейчас против. Хабиб еще может драться», — рассказал дядя сайту Sport24.
Нурмагомедов отметил, что в данной ситуации он мыслит как профессиональный спортсмен и бывший тренер. Поэтому он хочет, чтобы 32-летний спортсмен вышел в октагон еще раз. Но при этом добавил, что сам боец и его мать думают иначе.
В среду глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт тоже высказался на тему возвращения Хабиба Нурмагомедова в спорт. Он считает, что тот должен вернуться за 30-й победой, как и планировал когда-то. Более того, президент UFC уверен в том, что он снова будет драться. Однако Уайт добавил, что не торопит спортсмена с решением.