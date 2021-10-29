Дядя Валерии умер от коронавируса

Певица Валерия сообщила в Instagram, что ее дядя Валерий Николаевич скончался от коронавируса. Об этом написало Утро.ру.

Артистка рассказала, что дядя всю жизнь проработал на железной дороге.

«Валерий Николаевич — человек профессии, которую он знал от и до, но для меня, конечно, был просто родным дядей Лерочкой, и я им очень гордилась», — написала певица.

По ее словам, дядя не успел ревакцинироваться, а антител в организме почти не осталось, поэтому он не смог побороть вирус. Врачи в больнице боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

«Мы сделали все возможное, чтобы он еще пожил», — поделилась Валерия.

Она добавила, что решила поделиться горем с подписчиками, поскольку в последнее время из жизни часто уходят «мощные личности» и профессионалы своего дела. Певица призвала всех быть осторожнее и беречь свое здоровье.

В комментариях поклонники принесли соболезнования Валерии и пожелали ей сил, чтобы пережить несчастье.