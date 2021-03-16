Dj Smash открыл в родной школе в Перми студию звукозаписи

Ди-джей и музыкальный продюсер Dj Smash (Андрей Ширман) открыл студию звукозаписи в пермской школе № 77, где он учился. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Dj Smash рассказал, что вместе с ним участие в открытии студии принял глава региона Дмитрий Махонин. По данным информагентства, в прошлом году школа получила интерактивное и компьютерное оборудование: 38 ноутбуков, два интерактивных комплекса и одно многофункциональное устройство.