Знаменитости 09 сентября 2022, 13:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber DJ Smash взял гонорар, но отказался выступать в Якутии — СМИ Shot: мэрия Якутска заявила, что DJ Smash получил деньги и не приехал на выступление РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мэрия Якутска пожаловалась на DJ Smash (Андрей Ширман). По заявлению местных властей, музыкант получил аванс в размере почти миллиона рублей за концерт на Дне города, но на выступление не приехал. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Мэрия сообщила, что музыкант должен был выступить на Дне города 11 сентября. Администрация анонсировала его концерт, с музыкантом подписали контракт на три миллиона рублей. Причем артисту уже отдали 913 тысяч рублей в качестве аванса, который не возвращается.

Реклама

Однако DJ Smash отказался от поездки в Якутск, поскольку местные власти не смогли обеспечить ему все условия для проведения концерта.

Реклама

Администрация города заявила, что не смогла обеспечить исполнение технического райдера артиста, потому что в Якутске просто нет необходимого оборудования для звука, а также спецэффектов.

«Также артисту не понравилось, что конфиденциальная информация по поводу его выступления начала приобретать огласку, на что он высказал свое возмущение и отказался от выступления», — сказали в мэрии.

Там добавили, что на Дне города выступит рэпер L’one (Леван Горозия).

Сам DJ Smash сказал, что его поездка в Якутск не состоится по техническим причинам.

0 0 0 0 0 0