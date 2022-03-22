DJ Грув назвал пять лучших диджеев мира

Музыкант DJ Грув (Евгений Рудин) в разговоре с NEWS.ru перечислил лучших, по его мнению, диджеев мира. Среди них есть как зарубежные, так и российские исполнители.

Итак, лучшие диджеи мира по версии DJ Грува это: Mixmaster Mike (Майкл Шварц, США), QBert (Ричард Квитвис, США), Владимир Фонарев (Россия), DJ Fresh (Дэниель Стейн, Великобритания), а также дуэт Block & Crown (Нидерланды).

«Mix Master Mike является американским Turntablist, наиболее известным за его работу с Beastie Boys. Qbert был награждён званием лучшего диджея Америки в 2010 году, был чемпионом США DMC 1991 года и достиг титулов чемпиона мира DMC в 1992 и 1993 годах. Block & Crown — один из самых мощных артистов в стиле house. DJ Fresh — британский драм-н-бейс, музыкальный продюсер и диджей, один из основателей Bad Company. Block & Crown — два DJ/производителя из Нидерландов. Они работали вместе под различными псевдонимами в течение нескольких лет, после чего объединились и организовали Block & Crown», — считает музыкант.