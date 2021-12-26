DJ Groove рассказал, почему участвовал в президентской кампании Ельцина

DJ Groove (Евгений Рудин) рассказал, что записал композицию «Голосуй или проиграешь» во время предвыборной кампании Бориса Ельцина, потому что тогда музыкантам было некуда деваться. После бывший президент поблагодарил его за этот трек.

Песню Рудин записал вместе с группой «Мальчишник». Артист указал, что тогда было непростое время и перед ними был выбор — оказаться за «железным занавесом» либо получить какое-то развитие, написала «Мослента».

«Мы это прекрасно понимали. Поэтому скооперировались, записали этот трек и сняли клип. Ролик очень скоро стал, как говорят, вирусным», — рассказал Рудин.

Встретиться с Ельциным музыканту удалось, когда тот победил на выборах. Ельцин выразил ему благодарность за работу. По словам артиста, если перед ним будет стоять вопрос о том, чтобы повторить такой опыт, нужно будет очень четко понимать мотивацию.

«Тогда просто некуда было деваться. Либо коммунизм опять, либо свободная жизнь. Если сейчас мне предложат что-то подобное, я не знаю», — пояснил он.

Рудин признался, что старается абстрагироваться от всего, что связано с политикой. Артист добавил, что в работе всегда должен найти стимул для себя себя лично и творческое обоснование для людей. Но просто призывать к голосованию за кого-то Groove не согласился бы ни за какую сумму.