Дизайнера Лебедева возмутило поведение блогеров во время похода в «красные зоны»

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что его возмутило поведение блогеров на «экскурсии» в «красных зонах» больниц. Об этом он заявил в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Речь идет о походе антипрививочников в больницы, который был организован после коллективного письма, написанного от имени российских врачей противникам вакцинации.

«Блогеры откликнулись на это письмо и решили прийти посмотреть, но это оказались самые фрики из всех фриков просто, сливки от сливок… которые вообще просто оказались не людьми. И они вместо того, чтобы просто чисто, спокойно, тихо надеть масочку, надеть все средства защиты, подписать все необходимые бумаги… они разбрелись по больницам и устроили там какие-то балаганы, что является абсолютно, конечно, недопустимым», — сказал об этом Лебедев.