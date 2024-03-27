Знаменитости 27 марта 2024, 17:44 Дизайнер Виктория Бекхэм назвала самокат лучшим подарком от мужа

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Дизайнер и светская львица Виктория Бекхэм рассказала о лучшем подарке, который получала от своего звездного мужа. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на соцсети знаменитости.

Недавно во время тренировки 49-летняя певица сломала ногу. И заботливый Дэвид Бекхэм подарил жене самокат на четырех колесах со специальным фиксатором для поврежденной конечности.

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Несмотря на украшения и дорогие подарки, которые на протяжении совместной жизни футболист преподносил своей возлюбленной, именно самокат стоимостью около 30 тысяч рублей больше всего пришелся Виктории Бекхэм по душе.

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