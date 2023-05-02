Знаменитости 02 мая 2023, 18:49 Дизайнер Цигаль рассказала о готовности Юдашкина «дать дорогу молодым коллегам»

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На 70-м году жизни скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. О великодушии кутюрье рассказала дизайнер Мария Цигаль в беседе с News.ru.

Юдашкин всегда был готов «дать дорогу молодым коллегам» и в свое время помог Цигаль с рекомендацией в Ассоциацию высокой моды. Такие великодушные поступки являются нонсенсом в отрасли моды, добавила дизайнер.

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Отмечается, что Юдашкин умер 2 мая после продолжительной борьбы с раком.