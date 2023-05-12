Знаменитости 12 мая 2023, 12:36 Дизайнер Керимова: секрет молодости Аллегровой заключается в правильно подобранных нарядах

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Певица Ирина Аллегрова удивила своих поклонников внешним видом и преображением. О секрете молодости исполнительницы рассказала дизайнер Аника Керимова сайту Prozvezd.

По словам модельера, для мероприятия в Кремле певица выбрала платье из натурального шелка с цветочным принтом, которое является трендом в этом году. Как сообщили «Дни.ру», благодаря элегантному наряду Аллегрова подчеркнула свои достоинства и скрыла недостатки.

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Дизайнер отметила, что секрет молодости певицы заключается в правильно подобранных образах.