20 ноября 2023, 17:51
Дизайнер Денисова: модельер Зайцев не смог раскрыть секрет рисования на атласе
Дизайнер Ольга Денисова рассказала историю из жизни своей матери — Марины Синотовой. Та, будучи модельером, отказалась раскрывать профессиональный секрет знаменитому кутюрье Вячеславу Зайцеву, сообщил сайт «Страсти».
По словам Денисовой, ее мать участвовала в конкурсе с коллекцией «Россия моя».
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«Вячеслав Михайлович Зайцев просил открыть секрет, как она нарисовала на атласе. Когда пишешь на атласе, краски расползаются, а у нее нет. Мама не раскрыла секрет своему гуру. Зайцев все равно сказал, что „это круто“», — поделилась дизайнер.
Она также добавила, что работа Синотовой тогда заняла первое место.
Вячеслав Зайцев
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