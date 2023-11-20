Знаменитости 20 ноября 2023, 17:51 Дизайнер Денисова: модельер Зайцев не смог раскрыть секрет рисования на атласе

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Дизайнер Ольга Денисова рассказала историю из жизни своей матери — Марины Синотовой. Та, будучи модельером, отказалась раскрывать профессиональный секрет знаменитому кутюрье Вячеславу Зайцеву, сообщил сайт «Страсти».

По словам Денисовой, ее мать участвовала в конкурсе с коллекцией «Россия моя».

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«Вячеслав Михайлович Зайцев просил открыть секрет, как она нарисовала на атласе. Когда пишешь на атласе, краски расползаются, а у нее нет. Мама не раскрыла секрет своему гуру. Зайцев все равно сказал, что „это круто“», — поделилась дизайнер.

Она также добавила, что работа Синотовой тогда заняла первое место.