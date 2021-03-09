Дизайнер Александр Вонг ответил извинениями на обвинения манекенщиков в домогательствах

В прошлом году манекенщик Оуэн Муни публично обвинил Александра Вонга в сексуальных домогательствах. К этому обвинению присоединились и другие люди. Сначала дизайнер назвал все это ложью, а теперь опубликовал в своем Instagram извинения.

Вонг признался, что поддерживает право тех, кто заявил о домогательствах. Более того, он внимательно выслушал все, что они говорили о его поведении.

«Им было нелегко поделиться своими историями, и я сожалею, что мои поступки причинили им боль. Хотя наши мнения расходятся в некоторых деталях произошедшего, я буду подавать лучший пример и использую свои известность и влияние», — написал он.

Александр Вонг добавил, что займется этим, чтобы побудить других к признанию того, что их поведение наносит ущерб окружающим. Комментарии к посту дизайнер предусмотрительно закрыл. За 12 часов запись собрала почти семь тысяч лайков.

В конце февраля бывшая помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо Шарлотт Беннетт обвинила своего бывшего шефа в сексуальных домогательствах. По ее словам, все произошло в конце весны прошлого года, в разгар борьбы с пандемией коронавируса. Она отметила, что Куомо задавал ей непристойные вопросы о ее сексуальной жизни.