Disney показал превращение Джоли в Малефисенту наоборот. Видео

Компания Disney за месяц до премьеры второй части Малефисенты опубликовала в своем официальном аккаунте в Instagram ролик, на котором Анджелина Джоли превращается в злодейку. Только видео записано задом наперед — в ходе ролика «надевает» макияж, который с нее сняли.

На черно-белом видео актриса сначала показана без макияжа с двумя косами, которые во время фильма убирают в рога. Затем гримеры начинают делать ей прическу, тонировать кожу и прикреплять скулы.

В конце концов, Джоли предстает перед зрителем с рогами и накрашенными красной помадой губами. Сама актриса надевает вставные клыки.

Понадобилась всего пара часов, чтобы ролик посмотрели полтора миллиона пользователей, пишет газета «Известия». Самые восторженные фанаты оставили комментарии — более трех тысяч. Они отметили, что догадывались о том, что скулы ненастоящие, и признались, что теперь хотят посмотреть вторую часть фильма.

«Малефисента — 2» выйдет в российский прокат 17 октября 2019 года. При этом мировая премьера намечена на 18 октября.