Диснеевская темнокожая русалочка Холли Бэйли рассказала о завершении съемок

Новая «русалочка» Disney, актриса Холли Бэйли сообщила, что съемки сказочного фильма завершены. Об этом написало РИА ФАН.

Об окончании съемок актриса рассказала у себя в Instagram. Она добавила, что с нетерпением ждет начала проката «Русалочки» и ей интересен мнение поклонников.

«Я не могу дождаться момента, когда все смогут посмотреть этот фильм, потому что он сделан с большой любовью и через кровавый пот и слезы», — написала Холли.

Съемки «Русалочки» проходили в Италии. Режиссером картины стал Роб Маршалл, который ранее снял фильм «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Кроме Холли Бэйли роли исполнили Хавьер Бардем (царь Тритон) и Мелиса Маккарти (Урсула).

Когда Disney объявил, что на роль Русалочки берут темнокожую актрису, многие пользователи Сети были раздосадованы, поскольку Холли не похожа на канонический образ героини. Другие, однако, поддержали актрису и уверены, что она отлично подходит на роль.