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    26 июля 2022, 12:33

    Дирижер Голиков оценил ремикс Лолиты на песню Моргенштерна и Элджея

    Оксана Лавнюженко

    Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и организатор фестиваля «Дым над водой» Михаил Голиков прокомментировал выступление Лолилиты в шоу LAB музыканта Антона Беляева, где артистка исполнила песню «Кадиллак» Алишера Моргенштерна* и Элджея. Об этом написал «Петербургский дневник».

    По словам дирижера, номер в исполнении Лолиты и оркестра получился очень крутым.

    «Я не слышал этой композиции в оригинале, но Лолита и оркестр звучат круто! Хотя как может быть по-другому, если это сделал Антон Беляев. Он большой профессионал и умеет интересно подавать композиции», — сказал Голиков.

    Он отметил, что возможно когда-нибудь на фестивале будет звучать не только классика и рок, но и рэп.

    «Рэп — это музыка стихов, мелодическая подложка к которым абсолютно не важна, это может быть просто метроном. Так что надо подумать, как речитатив можно дополнить классикой, чтобы он звучал не менее ярко и убедительно», — резюмировал Голиков.

    * Алишер Моргенштерн по решению Минюста РФ вошел в список иностранных агентов