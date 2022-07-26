Дирижер Голиков оценил ремикс Лолиты на песню Моргенштерна и Элджея

Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и организатор фестиваля «Дым над водой» Михаил Голиков прокомментировал выступление Лолилиты в шоу LAB музыканта Антона Беляева, где артистка исполнила песню «Кадиллак» Алишера Моргенштерна* и Элджея. Об этом написал «Петербургский дневник».

По словам дирижера, номер в исполнении Лолиты и оркестра получился очень крутым.

«Я не слышал этой композиции в оригинале, но Лолита и оркестр звучат круто! Хотя как может быть по-другому, если это сделал Антон Беляев. Он большой профессионал и умеет интересно подавать композиции», — сказал Голиков.

Он отметил, что возможно когда-нибудь на фестивале будет звучать не только классика и рок, но и рэп.

«Рэп — это музыка стихов, мелодическая подложка к которым абсолютно не важна, это может быть просто метроном. Так что надо подумать, как речитатив можно дополнить классикой, чтобы он звучал не менее ярко и убедительно», — резюмировал Голиков.

* Алишер Моргенштерн по решению Минюста РФ вошел в список иностранных агентов