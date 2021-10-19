Директора Большого театра госпитализировали с сердечным приступом

Директора Большого театра Владимира Урина госпитализировали с сердечным приступом в одну из больниц Москвы. Его уже прооперировали. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 74-летнему Владимиру Урину стало плохо вечером 16 октября. Ему вызвали скорую, которая забрала его в больницу. Там специалисты сделали Урину коронографию и диагностировали ишемическую болезнь сердца и стеноз сосудов.

Вскоре после госпитализации директору Большого театра сделали операцию. Ему провели стентирование и положили в реанимацию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое: у него наблюдается нестабильная стенокардия и атеросклероз аорто-коронарных сосудов.

Ранее во время спектакля «Садко» в Большом театре погиб актер Евгений Кулеш. Он оказался на пути тяжелой декорации, которая опускалась с потолка. Кулеш умер от удара по голове до приезда врачей. Сразу же после случившегося другие артисты остановили представление и попросили зрителей освободить зал, а через полчаса и вовсе отменили спектакль.

Очевидцы рассказали, что сперва не поняли, что произошло. Некоторые просто не увидели момент, когда декорация ударила актера, а другие сначала решили, что это часть постановки.