Директор звезды фильма «Зимняя вишня» опроверг информацию о ее госпитализации

Информация о том, что актриса театра и кино Елена Сафонова попала в одну из больниц Москвы, не соответствует действительности. Об этом рассказал директор артистки, сообщил Life.

«Откуда эта ложная информация? Она вакцинирована „Спутником“, у нее ковида нет, и она вполне нормально себя чувствует», — рассказал представитель артистки.

По его словам, вопреки всем слухам, Сафонову не госпитализировали.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник написал, что 64-летнюю актрису доставили в больницу с вирусной пневмонией. Результаты тестов на коронавирус будут готовы позже.

Елена Сафонова — дочь актера Всеволода Сафонова и режиссера Валерии Рублевой. Популярность она завоевала после съемок в кинокартине «Зимняя вишня» 1985 года, отметил Newinform. В фильме актриса исполнила роль матери-одиночки, влюбившейся в Вадима Дашкова.

Сафонова сыграла более чем в 100 фильмах, в том числе в «Двадцатый век начинается» из серии фильмов о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, «Принцессе на бобах», «Президенте и его женщине» и «С чего начинается Родина».

Елена Сафонова — заслуженная артистка Российской Федерации (2011), член общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации».