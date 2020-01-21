21 января 2020, 19:11
Директор Заворотнюк прокомментировал ее исчезновение
Сотрудница реабилитационного центра, в котором проходила лечение Анастасия Заворотнюк, рассказала, что актриса «бесследно исчезла». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал «НеМалахов».
Сиделка сообщила, что «раньше видела, как ее возили на процедуры, а теперь нет». Концертный директор артистки Стас Христов отказался пояснять ситуацию.
«Нет, я это не комментирую и вообще не в курсе, извините», — заявил он.
Директор Заворотнюк Марина Потапова сразу положила трубку, услышав вопросы журналиста.