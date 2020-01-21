Директор Заворотнюк прокомментировал ее исчезновение

Сиделка сообщила, что «раньше видела, как ее возили на процедуры, а теперь нет». Концертный директор артистки Стас Христов отказался пояснять ситуацию.

«Нет, я это не комментирую и вообще не в курсе, извините», — заявил он.

Директор Заворотнюк Марина Потапова сразу положила трубку, услышав вопросы журналиста.