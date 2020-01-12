    12 января 2020, 14:13

    Директор Заворотнюк бросил трубку после вопроса СМИ о выписке актрисы из больницы

    Андрей Иванов

    СМИ сообщили, что актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники. Ее директор Марина Потапова не стала комментировать радиостанции «Говорит Москва» эту информацию.

    Издание сообщило, что представитель Заворотнюк Марина Потапова выслушала корреспондента, но потом лишь бросила трубку.

    По данным сайта News.ru, врачи решили, что смысла лечить Заворотнюк больше нет и поэтому отправили ее домой. Сайт «Дни.ру» пишет, что семья актрисы якобы больше не в состоянии оплачивать за ее лечение.

    Ранее родные Заворотнюк опубликовали в Instagram новогодний пост, в котором поздравили всех подписчиков с Новым годом, пожелали здоровья и поблагодарили от имени актрисы всех за поддержку.

    «Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», — говорится в сообщении. Первые слухи о том, что у Заворотнюк онкология появились летом 2019 года, когда актриса перестала появляться на публике и участвовать в новых проектах. Коллеги, друзья и родственники Заворотнюк напрямую не сообщают информацию о ее состоянии, от комментариев воздерживаются и с прессой не общаются.