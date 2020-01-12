Директор Заворотнюк бросил трубку после вопроса СМИ о выписке актрисы из больницы

Издание сообщило, что представитель Заворотнюк Марина Потапова выслушала корреспондента, но потом лишь бросила трубку.

По данным сайта News.ru, врачи решили, что смысла лечить Заворотнюк больше нет и поэтому отправили ее домой. Сайт «Дни.ру» пишет, что семья актрисы якобы больше не в состоянии оплачивать за ее лечение.

Ранее родные Заворотнюк опубликовали в Instagram новогодний пост, в котором поздравили всех подписчиков с Новым годом, пожелали здоровья и поблагодарили от имени актрисы всех за поддержку.

«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», — говорится в сообщении. Первые слухи о том, что у Заворотнюк онкология появились летом 2019 года, когда актриса перестала появляться на публике и участвовать в новых проектах. Коллеги, друзья и родственники Заворотнюк напрямую не сообщают информацию о ее состоянии, от комментариев воздерживаются и с прессой не общаются.