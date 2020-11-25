Директор Театра сатиры рассказал о состоянии зараженного COVID-19 Александра Ширвиндта

Супружеская пара была госпитализирована еще в понедельник, 23 ноября. В настоящий момент они находятся в отдельных палатах. Болезнь протекает в легкой форме.

«Да, они сейчас в больнице, но они в легкой форме болеют. Они не в реанимации, что бы ни говорили», — уточнил Агаев.

По его словам, Ширвиндт и его жена чувствуют себя очень хорошо. Директор театра думает, что на днях их выпишут из медучреждения.

Накануне СМИ писали, что Ширвиндта и Белоусову положили в больницу с пневмонией. Тест на коронавирус у народного артиста РСФСР оказался положительным.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заразился COVID-19. В настоящий момент чиновник находится на самоизоляции и планирует работать в дистанционном формате. Он чувствует себя нормально и соблюдает все предписания лечащих врачей.