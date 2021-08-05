Директор театра рассказал о занятиях Стеклова в больнице

Народный артист России Владимир Стеклов попал в больницу с коронавирусом. Медики оценивают состояние артиста как среднее, однако он продолжает работать над инсценировкой по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом рассказал директор Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский в беседе с РИА «Новости».

«Здоровье Владимира Стеклова без изменений. Состояние средней тяжести. Стабильно. Сатурация в норме. <…> В минуты вдохновения Стеклов работает над инсценировкой по роману Булгакова „Мастер и Маргарита“», — заявил Банковский.

Руководитель МСХТ отметил профессионализм медиков. Он отметил, что врачи смогут вернуть Стеклова и его семью «к их обычному ритму жизни».

Владимир Стеклов попал в больницу 28 июля. Актер заявлял, что испытывает проблемы с дыханием, а также пожаловался на кашель и температуру в 39 градусов. Скорая помощь приехала к Стеклову в тот момент, когда актер был уже без сознания.