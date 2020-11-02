Директор «Современника» рассказал, когда именно Гармаш покинул театр

Он отметил, что актер ушел из театра в октябре нынешнего года, информирует «Газета.ru».

«Сергей Леонидович доиграл свои спектакли в сентябре, а с 1 октября уволился из театра», — пояснил Попов.

Ранее Гармаш заявил, что принял решение уйти из «Современника» по причине разногласий с политикой художественного руководителя Виктора Рыжакова и «чудовищной ситуации внутри труппы».

Накануне российская актриса Чулпан Хаматова рассказала, останется ли она в «Современнике» после ухода своего коллеги Гармаша. По ее словам, в театре после скандального ухода артиста сохраняется рабочая атмосфера. При этом она не согласилась с мнением, что в коллективе сложилась атмосфера напряженности и притеснения.

Чулпан уточнила, что покидать театр не собирается. Женщина добавила, что назначение художественным руководителем театра Рыжакова стало прекрасным продолжением традиций учреждения.