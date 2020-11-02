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    02 ноября 2020, 17:10

    Директор «Современника» рассказал, когда именно Гармаш покинул театр

    Полина Петрова

    Директор столичного театра «Современник» Игорь Попов рассказал, когда именно народный артист России Сергей Гармаш покинул культурное учреждение, пишет РИА «Новости».
    Директор «Современника» рассказал, когда именно Гармаш покинул театр

    Он отметил, что актер ушел из театра в октябре нынешнего года, информирует «Газета.ru».

    «Сергей Леонидович доиграл свои спектакли в сентябре, а с 1 октября уволился из театра», — пояснил Попов.

    Ранее Гармаш заявил, что принял решение уйти из «Современника» по причине разногласий с политикой художественного руководителя Виктора Рыжакова и «чудовищной ситуации внутри труппы».

    Накануне российская актриса Чулпан Хаматова рассказала, останется ли она в «Современнике» после ухода своего коллеги Гармаша. По ее словам, в театре после скандального ухода артиста сохраняется рабочая атмосфера. При этом она не согласилась с мнением, что в коллективе сложилась атмосфера напряженности и притеснения.

    Чулпан уточнила, что покидать театр не собирается. Женщина добавила, что назначение художественным руководителем театра Рыжакова стало прекрасным продолжением традиций учреждения.