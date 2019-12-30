    30 декабря 2019, 15:58

    Директор Ротару ответил на критику Пугачевой

    Ольга Ситникова

    Директор эстрадной певицы Софии Ротару Сергей Лавров ответил музыкальному критику, который осудил Аллу Пугачеву. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    «Обычно людей, которые сделали музыкальную историю страны, любят и ценят. И только в нашей стране я слышу споры: надо ли легендам продолжать петь или нет. Возьмите хотя бы Италию. При каждом выходе в свет таких великих людей, например, как Эннио Морриконе, народ встает. Его никто не прогоняет, им восхищается весь мир. И никто не говорит, что он не умеет дирижировать. Хотя он тоже несколько раз прощался со сценой. Я был на его концерте, он тоже с трудом ходит, но об этом даже не думаешь, когда на сцене столь гениальная личность», — заметил Лавров.

    По его словам, Пугачева «сделала музыкальную культуру» России.

    «На ее песнях выросли целые поколения. Ее песнями лечились, ее песнями жили, влюблялись. И Ротару такая же безусловная суперзвезда, которая всегда собирала стадионы. И запретить этим великим женщинам петь, это то же самое, что Ленина из Мавзолея вынести», — пояснил Лавров.

    Он обратил внимание на то, что эти певицы — «два символа постсоветского пространства». Лавров подчеркнул, что и молодые люди любят их песни.

    «Вспомните юбилейный концерт Пугачевой в Кремле. Там не только были бабушки и дедушки, там было море молодых лиц. А на концерте в Минске во дворце спорта? Люди семьями приехали на концерт АБ со всех уголков мира. За Аллу и Софию Михайловну люди голосуют рублем, не зря у программ, в которых они участвуют, всегда большой рейтинг», — рассказал Лавров.

    Директор Ротару также обратился к критику и порекомендовал «с уважением говорить о людях, которые сделали нашу музыкальную индустрию».

    Ранее Сергей Соседов подчеркнул, что не рад возвращению на сцену Аллы Пугачевой.