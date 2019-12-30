Директор Ротару ответил на критику Пугачевой

«Обычно людей, которые сделали музыкальную историю страны, любят и ценят. И только в нашей стране я слышу споры: надо ли легендам продолжать петь или нет. Возьмите хотя бы Италию. При каждом выходе в свет таких великих людей, например, как Эннио Морриконе, народ встает. Его никто не прогоняет, им восхищается весь мир. И никто не говорит, что он не умеет дирижировать. Хотя он тоже несколько раз прощался со сценой. Я был на его концерте, он тоже с трудом ходит, но об этом даже не думаешь, когда на сцене столь гениальная личность», — заметил Лавров.

По его словам, Пугачева «сделала музыкальную культуру» России.

«На ее песнях выросли целые поколения. Ее песнями лечились, ее песнями жили, влюблялись. И Ротару такая же безусловная суперзвезда, которая всегда собирала стадионы. И запретить этим великим женщинам петь, это то же самое, что Ленина из Мавзолея вынести», — пояснил Лавров.

Он обратил внимание на то, что эти певицы — «два символа постсоветского пространства». Лавров подчеркнул, что и молодые люди любят их песни.

«Вспомните юбилейный концерт Пугачевой в Кремле. Там не только были бабушки и дедушки, там было море молодых лиц. А на концерте в Минске во дворце спорта? Люди семьями приехали на концерт АБ со всех уголков мира. За Аллу и Софию Михайловну люди голосуют рублем, не зря у программ, в которых они участвуют, всегда большой рейтинг», — рассказал Лавров.

Директор Ротару также обратился к критику и порекомендовал «с уважением говорить о людях, которые сделали нашу музыкальную индустрию».

Ранее Сергей Соседов подчеркнул, что не рад возвращению на сцену Аллы Пугачевой.