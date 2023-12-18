Эксклюзив 18 декабря 2023, 16:43 Директор певца Буйнова пожаловался на действующих от имени артиста мошенников Директор певца Буйнова Пудовкин заявил о представляющихся артистом мошенниках РИА «Новости»

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Использующие нейросеть мошенники через мессенджер Telegram пытались выманить у директора певца Александра Буйнова Сергея Пудовкина крупную сумму в криптовалюте. Подробности представитель артиста рассказал в комментарии «360».

Он пояснил, что злоумышленники от имени певца вступили с ним в переписку в Telegram. В подтверждении, что разговор ведет именно Александр Буйнов, злоумышленники прислали сгенерированное нейросетью видео.

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Пудовкин пояснил, что впервые столкнулся с технологией deep fake. Правда выяснилась только тогда, когда он узнал, что никакой переписки в Telegram Буйнов не вел.

«Произошла попытка украсть или похитить 10 тысяч USDT. Мы обратимся в полицию незамедлительно. Обращаем ваше внимание, что если к вам поступят сообщения с Telegram или телефона Александра Буйнова, это может быть мошенничеством», — заявил директор артиста.

Он добавил, что не знает, кто стоит за этим случаем, но ситуация крайне опасная. Пудовкин не исключил, что мошенники могут использовать образы других известных людей для выманивания денег у их знакомых.