Знаменитости 23 января 2024, 04:47 Директор Орбакайте удивился отмене концертов певицы в России Директор Орбакайте заявил, что не понимает причин отмены концертов в России РИА «Новости»

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Выступление Кристины Орбакайте сорвали в Улан-Уде, под угрозой концерт в Новосибирске. Директор певицы Александр Качан в беседе с «Абзацем» выразил удивление ситуацией.

«Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», — посетовал Качан.

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Отмены концертов Орбакайте требуют активисты из российских регионов. В качестве аргумента приводят молчание певицы по поводу СВО и ее проживание в США. У Орбакайте запланирован весенний гастрольный тур, в афише есть Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Чита и Хабаровск.

Концерт Орбакайте в Улан-Уде отменили после обращений общественных организаций. Выступление было запланировано на март 2024 года. Руководитель организации «Боевое братство» в Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев заявил, что население негативно относится к выступающим против России артистам, написала «Газета.ru».