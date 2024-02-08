Знаменитости 08 февраля 2024, 01:01 Директор Орбакайте отрекся от певицы после отмены ее концертов в России Директор Орбакайте Качан прекратил сотрудничество после отмены ее шоу в России РИА «Новости»

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Певица Кристина Орбакайте осталась без концертного директора в России. Об этом рассказал музыкальный обозреватель Владимир Полупанов в беседе с НСН.

Он отметил, что беседовал с Александром Качаном, который был директором звезды. Тот рассказал, что артистка не работает в России и у нее нет шансов на проведение гастрольного тура по родине.

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«Если даже концертный директор отрекся от Орбакайте, это означает, что у нее все меньше шансов работать в России. Возможны частные мероприятия, закрытые вечеринки», — заявил Полупанов.

Он отметил, что Орбакайте покинула Россию несколько лет назад и вышла замуж за американца. Сначала вокалистка жила на две страны, но после начала спецоперации перебралась в Штаты насовсем. В последний раз певица приезжала на родину на «Песню года».

Ранее стало известно об отмене гастрольного тура Орбакайте, запланированного на март. Как заявил организатор мероприятий Оганнес Тухманян, сейчас нет возможности провести концерты этой вокалистки.