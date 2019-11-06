«Идиоты» случайно похоронили актера из фильма «Любовь и голуби»

В СМИ появилась заметка о том, что скончался заслуженный артист России Александр Михайлов. Однако его директор Оксана Михайлова эту информацию опровергла.

«Все кругом идиоты. Нет, конечно, неправда!» — сказала она в беседе «360».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что советский и российский актер скончался на 76 году жизни. Оказалось, что произошла ошибка и его просто перепутали с тезкой — профессором Александром Михайловым.

Актера новости о собственной смерти возмутили.

«Что за информация?! Бред какой-то. Хоронят, никак не похоронят. Я в поезде, на „Сапсане“, еду в Питер спокойненько», — сообщил он изданию «Подъем».

Это не первый раз, когда звезду пытались «похоронить». Подобная информация появлялась еще в 2012 году — тогда СМИ утверждали, что актер картины «Любовь и голуби» скончался после ампутации обеих ног. В тот раз его вновь перепутали — с режиссером и продюсером Александром Михайловым. Тот действительно умер из-за тяжелой болезни, которая привела к ампутации нижних конечностей.