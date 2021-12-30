Директор Марины Хлебниковой опроверг слухи о ее выписке из больницы

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг слухи о том, что артистку уже выписали из больницы и она сможет провести новогодние праздники в кругу родных и близких. По словам Прайса, певица останется в больнице на январских каникулах и пока речь о выписке не идет.

«По поводу ситуации с выпиской Марины — это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Ранее 30 декабря телеканал РЕН ТВ сообщил, что артистка уже выписалась и отправилась домой. В сообщении телеканала отмечалось, что кожа Марины Хлебниковой уже практически восстановилась, поэтому ее состояние может оцениваться как удовлетворительное. Поклонников очень обрадовала такая информация, однако, судя по всему, радость была преждевременной.

Марина Хлебникова пострадала в пожаре в собственной квартире 18 ноября. По предварительным данным, она могла заснуть с сигаретой в руке. У артистки оказалось обожжено 20% тела, ее доставили в больницу, ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Хлебникова впервые после пожара вышла на связь со своими поклонниками 15 декабря. Она поделилась, что старается идти на поправку, а ее настроение, несмотря ни на что, остается позитивным.