Директор МакSим рассказала о положительной динамике певицы

Состояние МакSим до сих пор остается сложным. Врачи не дают никаких прогнозов и гарантий, однако положительная динамика, безусловно, есть. Время от времени певицу выводят из искусственной комы.

Об этом рассказала РЕН ТВ генеральный менеджер МакSим Маргарита Соколова.

«Есть положительная динамика. Если артистке легче, то ее выводят из медикаментозного сна, и она бодрствует. Если врачи считают, что ей нужен отдых, то ее погружают в сон», — отметила она.

Ранее СМИ сообщили, что МакSим начала общаться с врачами. Представители певицы проигнорировали эту информацию — они не опровергли ее и не подтвердили.

МакSим госпитализировали в середине июня. Певица попала в больницу с поражением 40% легких, однако несколько тестов на коронавирус показали отрицательный результат. Ей стало плохо во время концерта в Казани. В результате врачи диагностировали у певицы пневмонию, но постепенно ее состояние ухудшалось. Вскоре появилась информация о том, что поражение легких выросло до 75%, а МакSим подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому, чтобы снизить нагрузку на организм.