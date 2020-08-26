Директор МакSим прокомментировал слухи о ее «исчезновении»

МакSим было необходимо справиться с «посттравматическим синдромом» после аварии в 2019 году. Сейчас у артистки все в порядке, и скоро она снова будет готова выступать.

«Сейчас находится в отпуске в Турции, отдыхает с детьми. Все у нее нормально, хорошо. В сентябре будет готова выйти на закрытые мероприятия. Пишет новые песни», — пояснила Соколова.