26 августа 2020, 11:27
Директор МакSим прокомментировал слухи о ее «исчезновении»
Директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что артистка пропала с эстрады, потому что ей нужно было время, чтобы прийти в себя. Об этом сообщил «Ридус».
МакSим было необходимо справиться с «посттравматическим синдромом» после аварии в 2019 году. Сейчас у артистки все в порядке, и скоро она снова будет готова выступать.
«Сейчас находится в отпуске в Турции, отдыхает с детьми. Все у нее нормально, хорошо. В сентябре будет готова выйти на закрытые мероприятия. Пишет новые песни», — пояснила Соколова.